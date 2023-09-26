Уряд планує збільшити надбавки військовим за стаж роботи – подробиці

Кабінет міністрів планує збільшити надбавки працівникам Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє РБК- Україна, передає НСН.

Уряд планує збільшити надбавки військовим за стаж роботи

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Разом з тим, статтею 13 закону “Про оплату праці” передбачено, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів.

Тому планується приведення цього питання у відповідність із діючим законодавством.

Надбавка за стаж роботи встановлюється залежно від стажу роботи, а саме:

До стажу, який дає право на встановлення надбавки зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Наразі надбавки розраховуються у відсотках до таких посадових окладів (ставок):

за вислугу років понад 2 роки – 5%;

за вислугу років понад 5 років – 10%;

за вислугу років понад 10 років – 15%;

за вислугу років понад 15 років – 20%;

за вислугу років понад 20 років – 25%.

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