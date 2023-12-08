ЗСУ відчувають брак постачання на фронті через блокаду польського кордону – NYT

Блокада кордону польськими перевізниками безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. Так, наші бійці відчувають брак боєприпасів через затримку їх у чергах. Про це пише The New York Times, передає НСН.

ЗСУ відчувають брак постачання на фронті через блокаду польського кордону

За словами аналітиків, українським солдатам, які мерзнуть в окопах, стає дедалі складніше. РФ продовжує атакувати, тому нашим бійцям потрібно стабільне постачання. Ситуація на польсько-українському кордоні ще більше ускладнює і без того запеклі бої.

У матеріалі посилаються на слова українського солдата Олександра, який воює на сході України. Він розповів, що його підрозділ все ще чекає на доставку двох приладів нічного бачення, які мають вирішальне значення для безпечного просування солдатів до бойових позицій. Річ у тім, що обладнання затримується на кордоні, де триває блокада польськими перевізниками, і українські фури стоять у кілометрових чергах.

“Щоб перекрити кордони країни, яка перебуває у стані війни, треба бути зовсім відірваним від реальності. Таким чином вони ще й вмивають руки в крові людей, які чекають на необхідну допомогу”, – різко висловився він.

Боєць ЗСУ Володимир Шуль, який координує допомогу добровольців 63-ї механізованої бригади, також не пройшов повз цієї обурливої ситуації. Він сказав, що не може зрозуміти, як країни, кровно зацікавлені у перемозі України, і які були одними з її найщедріших союзників, могли одночасно брати участь у такій блокаді в найважчий момент війни.

Сьогодні Україна, наголосив він, захищає кожну європейську країну від агресії Москви.

“Дозволити росії просунутися далі означатиме крах Європи та європейських цінностей”, – підсумував він.

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