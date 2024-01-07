Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаКрим

ЗСУ й надалі битимуть по ворожих обʼєктах в Криму — Сергій Братчук

битимуть по ворожих обʼєктах в Криму

Ворожі Су-30, які базуються на аеродромі “Саки”, загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться. Про це розповів речник української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, передає НСН.

ЗСУ й надалі битимуть по ворожих обʼєктах в Криму

“Літаки Су-30, які базуються або використовуються за допомогою аеродрому “Саки”, можуть нести на бортах ракети Х-59/Х-31, якими й загрожують південним областям нашої держави, зокрема й Одеській області”, — зазначив речник.

Він також додав, що успішні спецоперації ЗСУ у тимчасово окупованому Криму значно зменшують можливості ворожої ППО та авіації.

Раніше ми писали: Нічна повітряна атака 7 січня – українські захисники знищила 21 «шахед» із 28

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×