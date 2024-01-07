ЗСУ й надалі битимуть по ворожих обʼєктах в Криму — Сергій Братчук

Ворожі Су-30, які базуються на аеродромі “Саки”, загрожують південним областям України. Тому удари ЗСУ по ворожих обʼєктах в Криму продовжуватимуться. Про це розповів речник української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук, передає НСН.

ЗСУ й надалі битимуть по ворожих обʼєктах в Криму

“Літаки Су-30, які базуються або використовуються за допомогою аеродрому “Саки”, можуть нести на бортах ракети Х-59/Х-31, якими й загрожують південним областям нашої держави, зокрема й Одеській області”, — зазначив речник.

Він також додав, що успішні спецоперації ЗСУ у тимчасово окупованому Криму значно зменшують можливості ворожої ППО та авіації.

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