Низку медичних препаратів в Україні можна придбати лише за наявності електронного рецепту від лікаря. Стало відомо, скільки він буде діяти. Про це повідомляє Інформатор, передає НСН.

Змінено строк дії електронного рецепта: які тепер правила – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я вирішило подовжити термін дії електронного рецепту.

Зазначається, що раніше електронний рецепт діяв 30 днів. Тобто, пацієнт з цим документом міг придбати ліки протягом 30 днів. Тепер термін дії документа продовжили до 90 днів. Це значить, що електронний рецепт можна використовувати для покупки препаратів протягом близько трьох місяців.

МОЗ підкреслили, що це дозволить пацієнту рідше відвідувати лікаря для поновлення рецепта. Однак варто зазначити, що нові правила стосується не всіх препаратів. Експерти уточнили, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається незмінним — 10 днів. При цьому засоби, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах (а також екстемпоральні ліки) можуть виписуватися рецептом на 30 календарних днів.

При цьому погасити електронний рецепт можна і раніше. Це можливо зробити в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я. Знайти таку аптеку можна за допомогою дашборда “Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом” за посиланням.

Як це зробити:

Обрати область, тип та назву населеного пункту;

Після цього з’явиться карта з переліком адрес аптек.

“МОЗ попереджає, що якими б звичними та безпечними не здавалися рецептурні ліки, неправильне застосування їх може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання”, — підкреслили в Міністерстві охорони здоров’я.

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