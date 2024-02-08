Зливи і ожеледиця: які області України накриє негода – Укргідрометцентр

9 лютого в Україні очікується погіршення погодних умов з інтенсивними опадами. У більшості областей передбачається дощ та мокрий сніг, що може призвести до утворення ожеледиці на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Зливи і ожеледиця: які області України накриє негода

9 лютого в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У всіх регіонах, за винятком півдня, будуть інтенсивні опади, зокрема мокрий сніг та дощ. Найбільше опадів очікується в Карпатах та на Закарпатті.

Синоптики попереджають водіїв про небезпеку завтра, у північних областях на дорогах буде ожеледиця.

Пориви вітру будуть здебільшого не сильними, 7-12 м/с. Переважатимуть південно-східні та східні вітри. В Карпатах очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні:

у північній частині, східних та Полтавській областях вдень від -3 до +2 °C, а вночі на Чернігівщині та Сумщині від -11 до -6 °C;

на Закарпатті та Прикарпатті від -15 до -10 °C;

на півдні країни від +4 до +9 °C;

на решті територій від 0 до +5 °C.

В Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку 3 рівня. Вона передбачається на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.Радимо утриматись від походів на високогір’я!” — наголосили синоптики.

Погода в Києві та області 9 лютого

На Київщині та в столиці буде здебільшого хмарна погода. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг, а на півдні області ще й з дощем. Переважатиме південно-східний вітер, 7-12 м/с.

Температура повітря в області становитиме від -3 до +2 °C, а в Києві вночі буде -2…0 °C, вдень 0…+2 °C.

Через суттєве погіршення погодних умов, на дорогах Києва буде ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто дотримуватися дистанції.

“Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, — вказали в Укргідрометцентрі.

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