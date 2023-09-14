З 1 жовтня 2023 року жінок почнуть штрафувати на 1700 гривень. Про це попередила юрист Галина Токмач, розповівши у своєму блозі про ситуацію, з якою зіткнулася одна з її клієнток, передає НСН.

Жінок оштрафують на 1700 грн: за що введуть нове покарання

48-річна жінка, яка отримала кваліфікацію медсестри в 1996 році, звернулася за порадою до правозахисника. Але за професією вона пропрацювала лише кілька років, а всі ці роки працює за іншою спеціальністю — бухгалтер-фінансист.

Вона має медичну освіту, але ніколи практично не працювала в цій сфері, і її турбує питання, чи потрібно їй ставати на військовий облік і які будуть наслідки, якщо вона цього не зробить.

З 1 жовтня жінки, які не стануть на військовий облік, підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності

Він буде обов’язковим для жінок, які здобули медичну професію — медсестри, лікаря, акушерки, стоматолога, фармацевта тощо.

Якщо жінка проігнорує виклик та не з’явиться до ТЦК без серйозних причин, для неї передбачено адміністративну відповідальність. У такому разі може загрожувати покарання у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Але при цьому юрист зазначає, що чинним законодавством передбачено й кримінальну відповідальність – за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК.

У цьому випадку військовозобов’язані жінки караються штрафом у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строком до одного року.

Також Токмач нагадала, що взяття на військовий облік не означає, що жінку одразу відправлять на фронт. Варто також враховувати, що, пройшовши військово-лікарську комісію, жінку можуть визнати непридатною до військової служби за станом здоров’я.

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