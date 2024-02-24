Завтра Україну накриє злива з ураганом: які області охопить

У неділю, 25 лютого, погода в Україні буде пасмурною. Деякі області країни накриє злива з ураганом. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

Завтра Україну накриє злива з ураганом

В Україні прогнозують пасмурну погоду. В Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській областях та на заході можливі невеликі дощі. В інших регіонах опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, в районах Лівобережжя можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура у східній частині країни вночі становитиме -5…0 °С, удень +2,..+7 °С. В інших областях вночі температура буде в межах +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С. У Закарпатській області та на півдні Одеської області температура може досягати до +15 °С.

Погода в Києві

На Київщині очікується мінлива хмарність, увечері та вночі опадів не передбачається, проте вдень у деяких районах можливий дощ.

Вітер буде дути з південного сходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Температурні показники вночі будуть знаходитися в діапазоні +2…+7 °С, вдень очікується +6…+11 °С.

У Києві нічна температура становитиме +4…+6 °С, а денна — +8…+10 °С.

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