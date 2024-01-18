У Запоріжжі затримали рекетирів, які викрадали людей та “вибивали” борги: деталі

Служба безпеки у Запоріжжі затримали рекетирів, які викрадала людей і “вибивала” з них неіснуючі борги. Наразі затримані перебувають під вартою, їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в СБУ, передає НСН.

У Запоріжжі затримали рекетирів, які викрадали людей та “вибивали” борги

Правоохоронці розповіли, що зловмисники створювали штучні конфлікти після чого вимагали від потерпілих гроші за “мирне” врегулювання спору. У багатьох випадках одноразовий “платіж” переростав у щомісячну “данину”.

“У разі відмови платити учасникам банди, фігуранти викрадали своїх жертв та відвозили їх до покинутої будівлі. Там злочинці жорстоко били людей та погрожували їм “повільною” смертю”, — йдеться у повідомленні.

Організатора банди і двох його спільників затримали “на гарячому”, коли вони “вибивали” неіснуючий борг у чоловіка. Злочинці тримали його у напівзруйнованій будівлі на території міського парку. За даними слідства, банду організував запорізький кримінальний авторитет, який понад 20 років провів у тюрмі за особливо тяжкі злочини, у тому числі розбій та викрадення людей.

“До складу угруповання він залучив понад десять осіб, більшість з яких вже неодноразово відбувала покарання за нанесення тілесних ушкоджень та вимагання. Застосовуючи розбійні напади на громадян, зловмисники намагались поширити свій вплив на території міста та інші райони області”, — розповідають в СБУ.

Згодом в учасників угруповань провели обшуки і вилучили зброю, наркотики та незаконно отримані гроші. Наразі організатору банди і двом його спільникам повідомили про підозру за такими трьома статтями Кримінального Кодексу:

вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

розбій.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій лідера банди за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Затримані наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Запоріжжі затримали рекетирів, які викрадали людей та “вибивали” борги: деталі

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