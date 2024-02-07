Військові зможуть стати батьками після смерті: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада затвердила законопроект щодо біологічного батьківства у випадку загибелі військовослужбовця. Цей закон дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини померлих військових протягом трьох років. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Військові зможуть стати батьками після смерті

Законопроєкт №10448 підтримали 264 народні депутати. Документ ухвалили в цілому.

Що пропонує законопроєкт

У разі загибелі військового репродуктивні матеріали будуть безкоштовно зберігатися протягом трьох років. Після закінчення цього терміну зберігання клітин можна продовжити за рахунок іншої особи.

Військовий, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин їх власник буде визнаватися батьком або матір’ю народженої дитини.

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