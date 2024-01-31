Відстрочка від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю: хто може отримати та як оформити

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Протягом цього періоду військовозобов’язані чоловіки отримують повістки та можуть бути призвані на військову службу. Одночасно існують категорії громадян, які мають право на відстрочку. Це стосується чоловіків, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю. Про це розповів юрист Андрій Топчій, передає НСН.

Відстрочка від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю

Правозахисник звернув увагу, що відповідно до ст. 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, призову не підлягають особи:

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Іншими словами, як юрист пояснює, особа, яка підлягає військовому зобов’язанню, може отримати відстрочку від призову на військову службу, якщо немає інших осіб (наприклад, брат чи сестра.), які можуть здійснювати догляд за його близькими родичами з інвалідністю.

Виїзд за кордон чоловіків, які мають відстрочку від мобілізації по догляду за людиною з інвалідністю

Андрій Топчій пояснив, що можуть залишати країну чоловіки, які доглядають за одним із своїх батьків або батьків дружини, які є особами з I або II групою інвалідності, і які вирушають разом з такою особою за межі України.

При цьому необхідно мати при собі наступні документи:

що підтверджують родинні зв’язки;

що підтверджують наявність інвалідності у особи (до прикладу, пенсійне посвідчення);

що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини/чоловіка).

Крім цього, зверніть увагу на те, що останнім часом на кордоні вимагають відстрочку з ТЦК, проставлену у відповідному військово-обліковому документі.

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