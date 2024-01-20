Відомо результати контрнаступу ЗСУ – Андрій Єрмак

З урахуванням можливостей Збройних сил України, контрнаступальні дії на полі бою були вдалими. РФ має перевагу в повітрі, а в української армії відчувається брак боєприпасів. Тим не менш, українські воїни здобували перемоги і визволяли окуповані території.

Про це заявив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю El Mundo, передає НСН.

Відомо результати контрнаступу ЗСУ

За словами Єрмака, українські воїни адаптуються до нових умов на фронті й переходять “від наступу до оборони на кілька місяців”. При цьому він наголосив, що ЗСУ не збираються зупинятися.

“Ми завжди дякуємо нашим партнерам, але я пам’ятаю, як Черчилль сказав: “Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу””, — наголосив Єрмак.

Він також додав, що війна не заморожена. Україна не збирається зупинятися, поки не виграє і не звільнить всі окуповані території.

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