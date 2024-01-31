В українців можуть вилучати авто на потреби армії – новий закон про мобілізацію

Новий законопроєкт передбачає вилучення військовими адміністраціями деяких видів транспорту у громадян на потреби Збройних сил України.

В українців можуть вилучати авто на потреби армії

“Звичайно може це мова йде про невеликий перелік транспорту (тут бачу і трактори, сільськогосподарська та будівельна техніка попадає), але виглядає не дуже. Шановний бізнес, зверніть увагу. Особливо логістика, будівництво та агропромисловість”, – написав нардеп Ярослав Железняк.

У законопроекті зазначено, що право залучення транспорту мають представники ТЦК, СБУ, ГУР та розвідувальний орган Міноборони. Згідно з текстом законопроекту, транспорт повинен бути повернений його власникові протягом 30 днів з моменту оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, завданих мобілізацією транспортного засобу, встановлюється Кабміном.

Зокрема, йдеться про можливе вилучення тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарських та дорожньо-будівельних машин.

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