В Україні стрімко здешевшав популярний овоч: які зараз ціни в магазинах

Супермаркети в Україні стрімко переписали ціни на популярний овоч. Так, нині українські фермери продають овоч у середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє EastFruit, передає НСН.

В Україні стрімко здешевшав популярний овоч

В Україні знижуються ціни на моркву. Причина – початок активного продажу запасів цієї продукції зі сховищ.

“За словами виробників, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції на ринку моркви середньої та низької якості. Через досить теплу зиму якість продукції в необладнаних сховищах стрімко погіршується, що змушує фермерів розпродавати наявні запаси”, – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується: власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням продукції, воліють призупинити продажі. Ймовірно, очікуючи на зростання цін на продукцію.

Які ціни на моркву в супермаркетах

Водночас супермаркети вже знизили ціни на моркву. Так, за даними “Мінфіну”, 28 лютого вони продають її в середньому по 13,22 грн/кг, що на понад 2 грн/кг нижче за середню ціну січня.

Загалом великі мережі виставили ціни в коридорі від 11,8 до 17,26 грн/кг. Зокрема:

Metro – 11,9 грн/кг;

Auchan – 11,8 грн/кг;

Megamarket – 17,26 грн/кг;

Varus – 11,9 грн./кг.

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