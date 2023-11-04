В Україні планують змінити правила для казино: схвалено законопроєкт – Гетьманцев

В Україні планують змінити правила надання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор,. Таким чином Верховна Рада хоче перекрити лазівки для порушення законодавства. Про у своєму Telegram-каналі повідомив Данило Гетьманцев, передає НСН.

В Україні планують змінити правила для казино

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №10101 2 листопада.

Документ передбачає декілька важливих змін

запобігання поверненню на ринок азартних ігор компаній, які з початку воєнного стану не сплачували за ліцензії;

встановлення додаткових вимог до ліцензіатів і збільшення підстав для анулювання ліцензій;

збільшення й обов’язковість плати за ліцензії на проведення лотерей до моменту отримання нових ліцензій (зараз відсутність ліцензійних умов стала зручною підставою не сплачувати).

Новий законопроєкт має на меті вдосконалення ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор і державних лотерей, щоб не допускати зловживань положеннями чинного законодавства.

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