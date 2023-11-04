5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Економіка

В Україні планують змінити правила для казино: схвалено законопроєкт – Гетьманцев

змінити правила для казино
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Україні планують змінити правила надання ліцензій на організацію та проведення азартних ігор,. Таким чином Верховна Рада хоче перекрити лазівки для порушення законодавства. Про у своєму Telegram-каналі повідомив Данило Гетьманцев, передає НСН.

В Україні планують змінити правила для казино

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №10101 2 листопада.

Документ передбачає декілька важливих змін

  • запобігання поверненню на ринок азартних ігор компаній, які з початку воєнного стану не сплачували за ліцензії;
  • встановлення додаткових вимог до ліцензіатів і збільшення підстав для анулювання ліцензій;
  • збільшення й обов’язковість плати за ліцензії на проведення лотерей до моменту отримання нових ліцензій (зараз відсутність ліцензійних умов стала зручною підставою не сплачувати).

Новий законопроєкт має на меті вдосконалення ліцензування у сфері організації та проведення азартних ігор і державних лотерей, щоб не допускати зловживань положеннями чинного законодавства.

Раніше ми писали: Чи змінюватимуться податки для ФОП до кінця війни – відповідь Гетманцева

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×