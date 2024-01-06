В Україні змінюються правила зарахування на “бюджет”: як отримати безкоштовну освіту

В Україні триває реформування вищої освіти. У МОН планують запровадити нову систему вступу на навчання за державним замовленням. Таким чином “бюджетних” місць стане більше. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає НСН.
В Україні змінюються правила зарахування на “бюджет”
Що зміниться для абітурієнтів
“Уряд підтримав відповідний законопроєкт. Нині на бюджеті навчається приблизно 40% вступників, решта – на контракті. Наша мета – відійти від “чорно-білого” поділу “бюджетник-контрактник” і збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для здобуття вищої освіти у формі грантів”, – пише Лісовий.
Вступники, залежно від результатів ЗНО/НМТ, будуть отримувати державний грант. Він частково або повністю покриватиме вартість навчання в ЗВО.
Проте система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які першочергово потрібні державі: медики, педагоги, інженери, енергетики тощо. Так само збережуться пільги для вступників із вразливих категорій.
Відповідно до змін у МОН очікують, що протягом п’яти років після ухвалення закону від 60 до 70% студентів здобуватимуть частково чи повністю безкоштовно, а решта 30-40% – на основі контракту.
Як буде здійснюватися зарахування
Зараз зарахування на “бюджет” залежить від конкурсного бала та пропозицій університетів щодо обсягів підготовки фахівців. Натомість після ухвалення змін пріоритетом так само залишиться бал і додадуть попит держави на конкретну спеціальність.
Стосовно зарахування на “контракт”, то наразі воно здійснюється на умовах повного фінансування за власні кошти.
А стане здійснюватися:
- на принципах повного чи часткового співфінансування з державою
- за кошти пільгових кредитів
- за власні кошти
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