Підтверджена кількість цивільних осіб, загиблих в Україні з лютого 2022 року, перевищила 10 200 осіб, включно з 575 дітьми, а кількість поранених перевищила 19 300 осіб.

Про це повідомили на сторінці Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає НСН.

В ООН відзвітували про кількість загиблих цивільних осіб за час війни в Україні

“З 29 грудня ми стали свідками ще однієї ескалації конфлікту: повітряні атаки по всій Україні призвели до збільшення кількості смертей і поранень серед цивільного населення, а також до масштабних збитків і руйнувань будинків, шкіл, лікарень, енергосистем та іншої важливої цивільної інфраструктури”, – йдеться в заяві.

Директор з операцій та інформаційно-пропагандистської діяльності Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну додав, що удари завдають особливо важкої шкоди мирному населенню поблизу лінії фронту в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Також постраждали й громади на території західної частини України та в Києві.

Точна кількість загиблих невідома

З 29 грудня Управління ООН з прав людини вже зафіксувало загибель 125 мирних жителів і поранення понад 550 мирних жителів по всій Україні.

“Таким чином, підтверджене число цивільних осіб, убитих із лютого 2022 року, перевищило 10 200 осіб, включно з 575 дітьми, а число поранених перевищило 19 300 осіб”, – додали в ООН.

Зазначимо, що точна кількість загиблих цивільних осіб від російських обстрілів та інших воєнних злочинів невідома. РФ не допускає ООН на тимчасово окуповані території України.

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