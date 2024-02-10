Український воїн за день знищив 8 одиниць ворожої техніки і за це отримав звання Героя України. Про це повідомили в Армії TV, передає НСН.

Український воїн за день знищив 8 одиниць ворожої техніки

Протягом періоду військової служби Андрій, військовослужбовець ЗСУ, ліквідував 25 російських танків і іншу броньовану техніку.

Він встановив рекорд – за день захисник “відмінусував” вісім одиниць бронетехніки окупантів. За це він отримав звання Героя України.

Андрій розповів, що під час свого першого виходу він уразив російський танк Т-90 з “Джавеліна”. Тепер український воїн мріє збити російський гелікоптер.

Український воїн за день знищив 8 одиниць ворожої техніки (відео)

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