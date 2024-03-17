Україна перехоплює ініціативу в Чорному морі: РФ шукає рішення

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі. Втім, ворог шукає тактичних рішень, щоб уникнути подальших втрат у морі.

Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає НСН.

За його словами, окупанти розуміють, наскільки високою є небезпека для їхніх кораблів у Чорному морі. Тому останніми тижнями ворог тримає свої судна переважно в портах базування.

“Сьогодні вранці не спостерігали присутності бойових кораблів як у Чорному, так і Азовському морях. Насамперед це пов’язано з ситуацією, яка склалася для росіян у Чорному морі. Це небезпека знищення кораблів. Тому зараз вони намагаються уникати виходів у море”, – сказав Плетенчук.

Також він додав, що зараз у Чорному морі можна побачити лише невеликі катери, які призначені для того, щоб біля берега відновлювати бонові загородження.

“Фактично ворог перебуває в такому становищі, що він змушений зараз шукати протидії для того, щоб вийти з цієї ситуації. Протягом невеликого часу у них сталася втрата трьох бойових одиниць завдяки роботі Силам оборони України. Наразі вони перебувають у пошуку тактичних рішень, щоб уникнути подальших втрат”, – зазначив речник ВМС ЗСУ.

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