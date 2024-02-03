В мережі з’явились супутникові знімки аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі, на яких відображені наслідки удару з боку Сил оборони України. Фото опублікували DeepState, передає НСН.

Удар по Бельбеку: з’явились супутникові знімки аеродрому у Криму

За попередньою інформацією, на аеродромі було уражено командний пункт ворога.

“Втрати в особовому складі будуть відомі з плином часу та з першими некрологами в соціальних мережах ворога”, – заявили аналітики.

Напередодні спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти в результаті удару по аеродрому “Бельбек” втратили щонайменше три літаки, а також живу силу. За його словами, найкраще підтвердження – це супутникові знімки, але ще краще – “некрологи в російських пабліках”.

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