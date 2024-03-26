У США хочу передати Україні південнокорейські артснаряди – ЗМІ

США могли б передати Україні південнокорейські артснаряди, у разі їх критичної нестачі.

Про це заявили фахівці вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, пише Yonhap. Передає НСН.

Зазначається, що Південна Корея, яка переводить свою артилерію зі 105-міліметрів на більш потужні платформи калібру 155 міліметрів, не зможе передавати 155-міліметрові снаряди через зростаючі загрози з боку КНДР.

“Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів, сумісних з усіма 105-міліметровими гаубицями, якими володіє Україна (британські L119 та американські М101)”, – йдеться в повідомленні.

Також, за словами експертів, передання 105-міліметрових снарядів не зашкодить бойовій готовності південнокорейської армії, зокрема, через те, що наразі на озброєнні країни артилерія цього калібру становить менше ніж 30%.

Раніше Південна Корея раніше надала США боєприпаси за умови, що останні будуть їхнім “кінцевим користувачем”.

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