У Криму блекаут: відомо причину відключення світла (відео)

Увечері в четвер, 18 січня, в окупованому Криму відбулися масштабні відключення електроенергії.

У мережі пишуть про проблеми зі світлом у Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожавев заявив, що о 18:05 сталося помилкове спрацьовування газового обладнання на Балаклавській ТЕС, через це відключилися два енергоблоки. Передає НСН.

У Криму блекаут

“Відключені споживачі: Балаклава, б .Козача, б. Очеретяна, Фіолент, центральна частина міста, вул. Леніна, вул. Б. Морська. Всі оперативні бригади працюють на місці. Протягом години енергопостачання буде відновлено”, – додав він.

В “адміністрації” міста Саки заявили, що більша частина міста залишилася без світла через аварію на лінії за межами міста. Також зупинилися всі насосні підприємства “Вода Криму”.

“Глава” Криму Сергій Аксьонов написав, що частина півострова виявилася знеструмлена в результаті аварійного відключення обладнання на Балаклавській ТЕС.

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