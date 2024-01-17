У Криму пролунала серія вибухів: Кримський міст знову накрило димом

У середу, 17 січня, в Криму чутно вибухи. В низці міст лунає повітряна тривога. Як повідомляють кримські пабліки з посиланням на очевидців, в Євпаторійському районі Криму чутно вибухи. Передає НСН.

У Криму пролунала серія вибухів

Водночас в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

За кілька хвилин гауляйтер Севастополя оголосив про відбій повітряної тривоги. Більше деталей він не оприлюднив.

Як повідомляє моніторинговий проект “Кримський вітер”, Севастопольська бухта наразі в диму через завісу. Ймовірно, росіяни таким способом намагатися убезпечити свої кораблі.

Водночас канал повідомляє, що над військовим портом у Феодосії також видно димову завісу.

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