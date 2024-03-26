У Кремлі вважають, що путін хоче захопити Харків – ЗМІ

Російська еліта, яка наближена до Кремля, впевнені, що диктатор РФ володимир путін хоче захопити Харків та поступово закінчити так звану “СВО”.

Про це повідомляє російське ЗМІ Meduza, передає НСН.

Відтак, усі джерела видання впевнені у тому, що путін продовжуватиме війну проти України. Однак, їхні оцінки щодо ведення бойових дій дещо відрізняються.

Зокрема, один із представників еліти, який наближений до Кремля, заявив, що путін після контрнаступу ЗСУ відчув певну слабкість України і готовий іти “хоч до Києва”.

“Треба буде мобілізацію — оголосить. Якщо треба буде економіку ще сильніше пересунути на військові рейки — пересуне”, — сказав він.

Водночас, високопоставлені силовики впевнені, що армія РФ зможе захопити лише Харків, а що стосується подальше просування вглиб України — це малореалістична ціль.

“Вище керівництво країни ставить перед собою реалістичніші цілі, а саме взяття Харкова і поступове закінчення СВО після цього”, — кажуть силовики.

Зрештою, усі джерела стверджують, що нібито не володіють інформацією про те, що рішення про наступ на Харків вже ухвалили.

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