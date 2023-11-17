У Херсоні обмежили в’їзд військовим: кого це стосується

З 17 листопада до Херсона заборонили в’їзд (прохід) військовим. Про це у своєму відеозверненні до населення повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

У Херсоні обмежили в’їзд військовим

“Від сьогодні до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення – захисники й захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування”, – наголосив посадовець.

Також він зазначив, що наразі заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади. Йдеться про 160 населених пунктів, які знаходяться у 30-кілометровій зоні від берега Дніпра.

Водночас обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Окрім того, Прокудін підкреслив, що в регіоні посилюється робота з мобілізації – на блокпостах перевірятимуть відповідні документи чоловіків тощо.

Також прийнято рішення щодо створення в одному з населених пунктів Чорнобаївської громади модульного містечка для жителів області, котрі втратили домівки та про заборонену публікацію фото та відео, за якими можна точно визначити місце російського “прильоту”.

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