У Чорному морі вже сьому добу не виводять судна РФ: у ВМС розповіли про ситуацію

У Чорному морі вже сьомий день не виводять судна РФ. Ймовірно, вони приховуються від українських оборонців після того, як українські сили знищили низку ворожих суден.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в етері “Суспільного”, передає НСН.

У Чорному морі вже сьому добу не виводять судна РФ

Він зазначив, що напередодні кораблі окупантів виконували невелике завдання, але виходу у море не було.

“Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьомої доби присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невелике завдання, відновлювали там бонові загородження, але знову ж таки саме виходів у море зараз немає”, – зазначив речник.

Тим часом, за його словами, в Азовському морі присутній один російський корабель, який забезпечує охорону Керченського мосту.

Нагадаємо, раніше видання Newsweek опублікувало матеріал, присвячений тому, що втеча російського флоту з Криму ламає плани путіна. Автори статті констатують значні втрати Чорноморського флоту РФ за два роки повномасштабної агресії росії проти України. І аби зберегти його залишки, росіяни вимушені переміщувати свої кораблі у східну частину Чорного моря.

Це ставить під питання контроль РФ над тимчасово окупованим півостровом, а також ламає плани Кремля використовувати Чорноморський флот для атак на південь України.

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