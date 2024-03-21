У Чорному морі РФ почала полювати на кораблі ВМС ЗСУ – Bild

Російські армія почала полювати на кораблі ВМС ЗСУ, використовуючи для атак безпілотники.

Про це пише видання Bild, передає НСН.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот РФ втратив 14 бойових кораблів. Зокрема, тільки 2024 року ЗСУ атакували і потопили водними безпілотниками три великі бойові кораблі ЧФ росії. Серед них – важкий десантний корабель “Цезар Куніков” і ракетний корвет “Івановець”.

“Однак тепер російські військові стали завдавати ударів у відповідь. У березні ЗС РФ пошкодили два українських патрульних катери і десантний корабель. При цьому російські атаки на кораблі зовсім не схожі на українські. Так, для кожного з трьох ударів росія використовувала безпілотники-камікадзе “Ланцет”. Вони завдають не надто масштабних ушкоджень вище ватерлінії, тому жоден із постраждалих українських кораблів не потонув”, – ідеться в публікації.

За даними військового оглядача BILD, атаки РФ мали місце не у відкритому морі, а в дельті річки Південний Буг, біля Миколаєва. Це приблизно за 40-50 кілометрів від лінії фронту, у межах максимальної дальності польоту російських безпілотників-камікадзе.

“Російські військові Z-блогери вже назвали ці атаки “помстою за наш флот”. Однак насправді, як зазначає військовий оглядач BILD Юліан Рьопке, російські успіхи мають радше символічний характер. Постраждалі від атак українські кораблі були розгорнуті для патрулювання в Миколаївській області і не виконували жодних наступальних функцій”, – запевняє BILD.

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