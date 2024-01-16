Ціни на молоко-сировину сягнули історичного максимуму: які ціни наразі

В Україні суттєво зросли ціни на молоко-сировину, яка є найважливішою складовою вартості молочних продуктів. Так, у грудні вони перевищили рівень 15 грн/кг – тоді як ще у липні становили в середньому 11,6 грн/кг. Тобто відбулося зростання на 30%.

Про зростання цін повідомили у Спілці молочних підприємств України, передає НСН.

Ціни на молоко-сировину сягнули історичного максимуму

У Спілці зазначили: грудневий рівень ціни молока-сировини в Україні у перерахунку на євро та з урахуванням середньоєвропейських базисів постачання становив 41,4 євро за 100 кг. Що є найвищим рівнем, “щонайменше, за останні 10 років”. Відповідно, незабаром можуть помітно зрости ціни і на молокопродукти.

“Ціна вище 40 євро/100 кг (а саме 40,7 євро/100 кг) спостерігалася в Україні за цей період лише один раз – у листопаді 2021 року. І це стало наслідком значної ревальвації гривні у другій половині 2021 року. У 2023 році відповідного рівня ціни було також досягнуто у листопаді, проте у грудні 2023 року, на відміну від ситуації дворічної давності, ціни продовжили своє зростання (ще +2%), досягнувши історичного максимуму”, – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: результатом цього стало те, що різниця між рівнем цін в Україні та країнах ЄС протягом року постійно зменшувалась. Що негативно впливає на цінову доступність молокопродуктів вітчизняного виробництва, а отже:

на їхню конкурентоспроможність;

рівень витрат населення цей вид харчових продуктів.

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