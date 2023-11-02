Сили оборони отримали житлові модулі з кондиціонером та душем: деталі

Міністерство оборони закупило приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення у польових умовах. Їх вже передали українським захисникам. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає НСН.

Сили оборони отримали житлові модулі з кондиціонером та душем

Модулі — це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.

“Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. Серед перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах — десантники та піхотинці”, — зазначили в Міноборони.

У таких блок-контейнерах знаходиться все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Зазначається, що конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування.

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