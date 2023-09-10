В Україні певні категорії громадян мають право на державну грошову допомогу в оплаті комунальних послуг. Крім того, українці також мають можливість отримати вугілля та дрова. Про це повідомляє НСН, посилаючись на 24 канал.

Хто отримає грошову допомогу на оплату комуналки

Субсидії надаються громадянам, чиї витрати на комунальні послуги перевищують максимально допустиму суму для їхнього доходу. Подавати заявку можуть як власники, так і орендарі житла.

Необхідні документи для оформлення субсидії:

Договір про оренду чи документ, що засвідчує право власності на житло;

Декларація про доходи.

Оформити заяву можна онлайн через “Дію” або в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України або звернувшись до сільради чи ЦНАП із фізичною заявою.

Хто не зможе отримати субсидію

сім’ї, в яких є повнолітні працездатні особи, які не працюють та не мають статусу безробітного;

особи, які володіють авто, яким менше 5 років;

власники квартири понад 130 квадратних метрів або приватного будинку із метражем понад 230 квадратних метрів;

громадяни, які сплачували ЄСВ протягом 3 місяців;

члени сімей, які мають на своєму рахунку не менше ніж 100 тисяч гривень або за рік до надання субсидії здійснювали фінансові операції у розмірі 50 тисяч гривень.

Субсидія на вугілля та дрова

України можуть отримати таку пільгу лише один раз на рік. Для цього при оформленні заяви необхідно зазначити цю потребу.

Ще новини України: Як здати корупціонера і отримати за це чималу грошову винагороду