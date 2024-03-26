Стало відомо, які зарплати в українських чиновників – Мінфін

Міністерство фінансів розкрило дані про зарплати в українських чиновників та оприлюднило аналітичний інструмент (дашборд).

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, передає НСН.

Відтепер видатки на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою дашборду, який буде постійно оновлюватись щомісяця.

Найвищі зарплати

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 68,9 тисяч гривень. У комісії працює 531 особа. Зарплата її керівництва також найбільша – 400,7 тисяч гривень.

Високі зарплати в Антимонопольному комітеті – 67,7 тисяч гривень в середньому. Тут працює 465 осіб. Зарплата керівництва – 126,1 тисяч гривень.

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 57,9 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, – 677 осіб. Керівництву платять 101,7 тисяч гривень.

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