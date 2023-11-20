Скільки жінок зараз у лавах ЗСУ: названо цифри

Після повномасштабного вторгнення кількість жінок, які вступили в ряди Збройних Сил України та інших військових формувань, помітно збільшилась. Про це повідомляє Military Media Center, передає НСН.

Скільки жінок зараз у лавах ЗСУ

Як зазначається, у 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49 926 осіб, з них військовослужбовиць – 16 557 осіб.

“Нині на полі бою в Україні ми маємо найбільшу кількість жінок в новітній світовій історії. Вони проявляють себе не лише як гарні військові фінансистки чи лікарки, але й як сміливі військовослужбовиці, що віддано захищають свою Батьківщину”, – заявила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.

У сучасній українській армії усунуто будь-які обмеження, пов’язані із призначенням та проходженням жінками служби на будь-яких посадах, включаючи бойові, у всіх групах військово-облікових спеціальностей.

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