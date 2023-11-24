Скільки порушників комендантської години впіймали за рік у Києві – Нацполіція

В Україні триває 639 день повномасштабної війни. Одним з рішень влади на початку вторгнення було введення комендантської години в Україні. Головне управління Нацполіції розповіло скільки порушників комендантської години було зафіксовано у Києві за рік. Передає НСН.

Скільки порушників комендантської години впіймали за рік у Києві

За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 людей, які порушили встановлені заходи комендантської години.

Із загальної кількості порушників 40 017 людей доставили до управлінь поліції для подальшого розбору.

Нині за порушення комендантської години покарання не передбачене. Притягнення до відповідальності можливе лише в разі вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, кажуть поліціянти.

Патрулі мають право перевіряти посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. А в разі відсутності документів поліціянти можуть затримувати людей та доставляти до органів або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також — за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Чи будуть штрафи за порушення комендантської?

З кінця жовтня в парламенті зареєстрували законопроєкт, напрацьований спільно з МВС і Нацполіцією, який передбачає чималі штрафи за порушення комендантської години.

Відповідно до нового законопроєкту, громадянам може загрожувати штраф у розмірі від 8500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума множиться на два.

Для бізнесу штрафи ще більш суттєві: від 51 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — він зросте до 170 або 340 000 гривень.

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