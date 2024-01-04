Скільки росіян здалися в полон за програмою “Хочу жить” – розвідка

Станом на грудень 2023 року в український полон через гарячу лінію проекту “Хочу жить” здалися понад 220 російських солдатів.

Про це розповів представник відділу у справах військовополонених Головного управління розвідки Міноборони України Віталій Матвієнко в інтерв’ю Financial Times. Ще понад 1000 справ зараз перебувають на розгляді, зазначив він. Передає НСН.

Скільки росіян здалися в полон за програмою “Хочу жить”

Гарячу лінію відкрили у вересні 2022 року. Коли диктатор путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ, вона почала розриватися від дзвінків росіян. Вже менш ніж через місяць відбулася перша успішна здача в полон. З того часу щотижня здаються близько трьох російських солдатів.

За словами Матвієнка, всього на гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків по телефону і через чат-бот в месенджері Telegram. Сайт hochuzhit.com відвідали понад 48 мільйонів разів, з них 46 мільйонів – з росії.

На гарячій лінії “Хочу жить” цілодобово працюють 10 операторів з секретного центру в Києві. Команда складається з військових психологів та аналітиків.

Зазначається, що один із сплесків звернень від російських солдатів стався у листопаді 2022 року, коли ЗСУ звільнили Херсон з окупації. Тоді кілька російських солдатів, кинутих на своїх позиціях, подзвонили на гарячу лінію, щоб мирно здатися.

Наступний сплеск зафіксували минулої весни, під час підготовки до контранступу.

“У березні 2023 року ми отримали майже 3 тисячі заявок. Це порівняно з груднем 2022 року, коли було 1500 заявок”, – додав Матвієнко.

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