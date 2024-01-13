Шмигаль закликав усіх українців економити електроенергію: відключень поки що не буде

В Україні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень. Але через негоду можливі позаштатні ситуації, що похолодання призводить до зростання споживання. Передає НСН.

Шмигаль закликав усіх українців економити електроенергію

Прем’єр закликав усіх українців економно споживати електроенергію.

“Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків – пройшли вдало. 10 січня було зафіксовано рекордне споживання енергосистеми. Енергетика країни працювала на піку можливостей і удало склала цей іспит. Поки що електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіків відключень. непогоду та попередні руйнування можливі нештатні ситуації”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду, передає Інтерфакс.

Раніше було озвучено кілька порад :

Зменшіть використання кондиціонерів для опалення приміщення та обігрівачів. Особливо це актуально в ранковий та вечірній час.

Не вмикайте одночасно праску, пральну машину, пилосмок та бойлер.

Вимикайте світло в приміщеннях, в яких не знаходитеся.

Бізнес теж може долучитися до підтримки енергосистеми: зменшить освітлення вивісок, вітрин, банерів та новорічних гірлянд.

“Ці прості правила допоможуть не лише зменшити навантаження на енергосистему нашої країни, але й зекономити гроші. Менше споживаєте, менше платите!”, — підсумували в компанії.

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