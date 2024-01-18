Ще один пропускний пункт заблоковано на румунському кордоні – ДПСУ

Учетвер, 18 січня 2024 року, румунські протестувальники заблокували третій пропускний пункт на кордоні з Україною “Халмеу”, що навпроти “Дякове” на Закарпатті. Акція розпочалася вранці о 10:30.

Блокування кордону румунськими фермерами та автоперевізниками призвело до утруднення руху вантажівок через пункт пропуску “Дякове”. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає НСН.

Ще один пропускний пункт заблоковано на румунському кордоні

“О 10:30 Прикордонна поліція Румунії повідомила про блокування представниками агросектору та автоперевізниками напрямку перед пунктом пропуску “Халмеу”, що навпроти українського “Дякове” в Закарпатській області. Причини та орієнтовна тривалість таких дій не повідомлялися”, — йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники з румунськими колегами продовжують здійснювати заходи щодо пропускних операцій для фур. Протестувальники блокують лише вантажні машини. Пасажирський транспорт вони пропускають у звичайному режимі.

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