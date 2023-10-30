Росіяни продали квартиру Зеленських у Криму: за яку суму – ЗМІ

Квартиру дружини президента України Зеленського у Криму, яку окупанти “націоналізували” цього року, продали. Пропагандисти вже назвали ціну. Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер”, передає НСН.

Росіяни продали квартиру Зеленських у Криму

Йдеться про квартиру у Ялті, а саме у Лівадії. Нерухоме майно сім’ї президента, площею 119,5 квадратних метрів раніше “націоналізували” і виставили на аукціон за 24,6 мільйона рублів. Крок аукціону визначили у 1,23 млн рублів.

30 жовтня, з посиланням на “міністерство майнових та земельних відносин”, пропаганда повідомила, що торги закінчено. Квартира продана за 44,3 мільйона рублів – близько 450 тисяч доларів.

Нагадаємо, що кримська квартира дружини Володимира Зеленського розташована в елітному житловому комплексі “Імператор” у Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради. ЖК побудований у 2009 році поряд із пам’ятником національного значення Лівадійським палацом.

Так виглядає будинок, де знаходиться квартира Зеленських:

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