Росіяни ліплять 4G-модеми на дрони Shahed: навіщо це ворогу

Росія почала експериментувати зі встановленням на літако-снаряди типу Shahed-136 4G-модемів. Поки – доволі кустарно та об’єктивно нагадує експеримент, про що свідчать фото, які з’явились у Мережі. Про це пише військовий портал Defense Express, передає НСН.

Росіяни ліплять 4G-модеми на дрони Shahed

Наразі все кріпиться у прямому сенсі слова на липкій стрічці, а саме рішення використовує найпримітивніше з’єднання окремих готових виробів у вигляді 4G-модему, повербанку та додаткових антен. Але вочевидь результат застосування таких тестових систем надалі може призвести до їх вже штатного встановлення на літако-снаряд.

Навіщо це ворогу

Й звісно головним питанням є – навіщо це взагалі ворогу. Й перше припущення, яке було одразу зроблено – можливість передачі даних з самого Shahed-а. Це можуть бути поточні координати, параметри польоту тощо, що дозволяє ворогу розуміти де саме і який дрон полетів чи навпаки був збитий.

А завдяки цьому вже будувати нові маршрути для обходу української ППО. Друге – можливість передачі даних для зміни маршруту вже під час його польоту.

Але окрім цього використання мережі стільникового зв’язку може слугувати й для навігації на основі стандартної для багатьох операторів функції LBS – Location-based service. Вона дозволяє отримувати приблизні координати телефону без супутникової навігації з використанням ідентифікатора соти, а у більш просунутих версіях – вимірюванням часу проходження сигналів між різними вежами зв’язку.

Саме така функція й дозволяє у комерційних послугах під назвами типу “Маячок”, “Геопошук” тощо отримувати дані щодо місцеперебування конкретного телефона.

Така функція, особливо у випадку вимірювання інтервалів часу на проходження сигналу, може дати точність до 100-150 метрів. Звісно цього не достатньо для точної геолокації, але є вкрай дешевою додатковою незалежною системою навігації, яка у комплексі дає важливі дані. Особливо у випадку з літако-снарядами типу Shahed, де є лише супутникова навігація та відносно примітивний автопілот, який дає 5% похибку від дальності.

Тобто навіть у випадку пригнічення супутникової навігації Shahed з такою додатковою системою може “обнуляти” похибку власної примітивної інерціальної системи, а також ідентифікувати спуфінг супутникової навігації.

Як протидіяти

Звісно головне те, що спроби ворога якось просунутись у цьому напрямі були одразу помічені, а це означає й можливість вкрай ефективних протидій цьому вже на рівні держави, як регулятора мобільного зв’язку, так й конкретного кожного оператора, який цілком може застосувати тимчасове обмеження функціонала своєї мережі під час відповідної загрози у конкретних регіонах.

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