Наразі співробітникам ТЦК не дозволяється зупиняти громадян, перевіряти їх документи або вручати їм повістки. Втім, незабаром повноваження військкоматів розширюватимуться. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, передає НСН.

Працівникам ТЦК розширять повноваження

Костенко зазначив, що багато питань постають як з боку самих ТЦК, так і від громадян, на яких вони намагаються покласти мобілізаційні обов’язки.

За його словами, ТЦК фактично не мають повноважень зупиняти людей, видавати повістки чи вимагати документи. Він також зазначив, що поліція часто тримається осторонь цих процесів, щоб уникнути скандалів і не залучати громадян незаконно.

Костенко додав, що до кінця поточного року планується розробка нового законопроєкту за участю Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ, який розширить повноваження ТЦК.

“Вони зможуть також вести і аудіо, і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні та документи, наскільки я пам’ятаю”, — додав він.

Працівникам ТЦК розширять повноваження – Костенко

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