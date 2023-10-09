СБУ повідомила про підозру ще одному керівнику «мвс рф» на Херсонщині, який викрадав та катував українців. Про це повідомляє пресслужба відомства в Telegram-каналі, передає НСН.

Викрадав та катував українців: повідомлено про підозру колаборанту – СБУ

Наразі він переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу. Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації «днр».

Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого «Ясинуватського міськвідділу мвс» в окупованому місті. Після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав «підвищення» та очолив створене агресором «Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції рф».

На цій посаді зловмисник виконує вказівки москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.

Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях. У застінках людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати.

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