У неділю, 3 березня, місцями очікуються пориви вітру та дощі. На сході швидкість вітру досягатиме 18 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.

Погода в Україні: місцями очікуються пориви вітру та дощі

“Мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів”, – пише пресслужба.

Вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +2 до +6 вночі й від +7 до +12 вдень;

на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +4 до +6 вдень;

на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +8 до +10 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +4 до +7 вдень.

Погода в Києві та області

“Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с”, – пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві тим часом близько 0 вночі й від +4 до +6 вдень.

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