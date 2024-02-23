24 лютого, у суботу, в Україні оголошено штормове попередження. Які області охопить негода, розповідає Український гідрометцентр, передає НСН.

Погода в Україні 24 лютого: оголошено штормове попередження

Згідно із прогнозами синоптиків, в декількох областях нашої країни очікується значний вітер. Це погіршення погодних умов може призвести до ускладнень у русі на окремих ділянках доріг та вулиць.

“24 лютого в Карпатах, вдень і в центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с”, – повідомляють в Укргідрометцентрі.

Через негоду у вказаних областях оголошено I рівень небезпечності.

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