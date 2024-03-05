Погода в Україні: в яких областях очікується сніг – синоптик

Починаючи з 6 березня, на території України передбачається похолодання та опади. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

Погода в Україні: в яких областях очікується сніг

Вона пояснила, що з середи на територію України впливатиме антициклон з центром над північною Європою. Його “гребінь” пошириться на територію України, що забезпечить у більшості областей на цьому тижні переважно суху погоду. Однак 5-6 березня у західних областях можуть бути невеликі опади у вигляді дощу, вночі – з мокрим снігом. А 6 березня у північних та центральних областях дощитиме й вдень. 7 березня вже й на півдні можливий невеликий дощ.

“Але це лише місцями і невеликі, дуже такі локальні опади”, – акцентувала синоптик.

8 березня, за її даними, на Закарпатті та в Карпатах вночі сніжитиме, а вдень очікується дощ.

“Найбільша імовірність снігу цього тижня у західних областях: на Волині, Рівненщині місцями може випасти 1-2 см снігу”, – повідомила Наталія Птуха.

Ще новини України: Весняні канікули 2024: коли будуть відпочивати школярі