Росіяни наносять нову позначку замість Z та V: де її помітили (фото)

Російські окупанти почали наносити нові позначки на свою військову техніку. Одну з таких, зокрема, помітили на вантажівках з боєкомплектами. А виглядає нове маркування як трикутник у трикутнику.

Техніка рухалася з Маріуполя у бік Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та “Маріуполь спротив” у Telegram, передає НСН.

Росіяни наносять нову позначку замість Z та V

“Фіксуємо нові позначки на вантажівках з БК, зокрема з пушками на сцеплені, що рухаються в бік Бердянська через міста”, – написав він.

Наразі з’ясовується, якому підрозділу рф належить “трикутник у трикутнику”. За словами Андрющенка, раніше нові позначки окупантів виявляли у Луганській області. Ці ж можуть належати підрозділам з інших областей.

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