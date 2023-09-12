Розваги під час війни – 8 нових телеканалів

Другий рік війни не зупинив українських медіаменеджерів від запуску нових телеканалів. З пів десятка нових мовних станцій готуються до відкриття. Про це пише “Детектор медіа”, передає НСН.

8 нових телеканалів 2023-го року

З пів десятка нових мовників готуються до старту. Частина з них уже отримала ліцензії та дозволи. Концепти інших ще розробляють. Це комерційні, суспільні та державні мовники. Закон “Про медіа” також дозволяє каналам, які мовлять без використання радіочастотного спектра, реєструватися як медіа-оператори та обирати технологію мовлення. За даними регулятора, з моменту набуття чинності нового закону було зареєстровано понад 10 лінійних каналів.

«Армія ТБ»

Новий державний канал запустила Центральна телерадіостудія Міністерства оборони. Міністерство має власну радіостанцію “Армія ФМ”, яка отримала і продовжує отримувати FM-частоти по всій Україні протягом останніх кількох років.

Наразі міністерство хоче створити власний канал під назвою “Армія ТБ“. У березні, ще до набуття чинності закону “Про медіа”, студія отримала супутникову ліцензію для запуску каналу.

Ілларіон Павлюк розказував, що новий канал має «розвіяти туман війни». Контент вироблятимуть медійники, які служать у ЗСУ. Вже розроблено 12 концепцій майбутніх проєктів.

«Квартал TV іnternational»

“Квартал TV international” – міжнародна версія телеканалу “Квартал TV”, що розповсюджується компанією “1+1 медіа”.

У серпні Нацрада зареєструвала нове лінійне медіа від ТОВ «Квартал ТВ». Канал матиме розважальний формат, розрахований на закордонну аудиторію, мовитиме із супутника SES Astra. Постачальник телекомунікаційних послуг – «1+1 продакшн».

Канал серіалів від Starlight Media

Стало відомо, що Starlight Media має намір запустити новий канал серіалів. Як відомо, рішення про запуск нового каналу ще не ухвалено. Однак джерела стверджують, що канал готується до запуску і що провайдер вже проінформований про плани.

На засіданні Нацради 31 серпня реєстрацію отримав новий канал «Твій серіал». Цей канал Starlight Media, за інформацією джерела «ДМ», планує робити на основі не лише власного контенту, а й бібліотеки контенту «Медіагрупи Україна», придбаної в червні 2023 року. До бібліотеки входять серіали, фільми та програми з каналів медіагрупи, які були закриті влітку минулого року.

«Суспільне. Спорт»

Восени відбудеться повноцінний запуск спортивного супутникового телеканалу «Суспільне Спорт», який зараз мовить у тестовому режимі.

Цей канал виник на основі регіонального каналу «Суспільне Ужгород», який мав супутникову ліцензію. У липні 2022 року Нацрада дозволила змінити логотип «Суспільне Ужгород» на «Суспільне Спорт».

За словами директора з організації та розвитку мереж телерадіомовлення Суспільного Дмитра Грузинського, інформаційні потреби всієї України загалом та Закарпаття зокрема задовольняють завдяки мовленню каналів «Перший» та «Суспільне Новини». Натомість компанія планує розширити пропозицію спортивного контенту.

«Суспільне має права на важливий і цікавий спортивний контент. Ми відчуваємо запит від аудиторії, провайдерів та ОТТ-сервісів. Трансляції спорту у Т2 дають хороші цифри», — сказав Дмитро Грузинський.

Вже зараз канал показує Ігри нескорених (змагання серед військовослужбовців і ветеранів, які дістали поранення під час виконання службових обов’язків і бойових дій), ігри молодіжної збірної України з футболу U21 у відбірковому турнірі на чемпіонат Європи 2025 року, чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків.

Розважальний канал від «Ми — Україна»

Ще влітку було відомо, що власники “Ми – Україна” хочуть запустити розважальний канал на додачу до інформаційного. Тоді запуск каналу планувався на осінь.

У коментарі «Детектору медіа» бенефіціарний власник каналу Ігор Петренко назвав інформацію щодо запуску каналу «дискусіями, обговоренням, роздумами та не більше»

«Будь-яке медіа думає про розвиток. Напрями цього розвитку можуть бути різними. Наш телеканал шукає свій шлях для збільшення аудиторії та корисності для суспільства. Тому час від часу ми дискутуємо про різні варіанти розвитку, зокрема й у контексті створення розважального каналу. Але сьогодні це просто дискусії, обговорення, роздуми й нічого більше», – сказав Петренко.

Втім, джерела повідомляють, що команда каналу облаштовує студію для другого мовника. Ігор Петренко заперечив цю інформацію: «Ваші джерела вводять вас в оману». А щодо нового розважального каналу сказав, що команда ще перебуває «в процесі внутрішнього діалогу, аналізу запитів аудиторії та ситуації на ринку».

«Ми — Україна», отримав фінансування на його виробництво від держави: це 146 млн грн до кінця 2023 року.

Спортивний канал із Дніпра

У липні Нацрада зареєструвала новий спортивний канал Divisport, юридична особа — ТОВ «Демарт ТВ» із Дніпра. Мовитиме канал за технологією ОТТ. Власник каналу — Михайло Балтакса, колишній головний редактор газети «Событие» та ексспівзасновник ТОВ «Телерадіокомпанія «Медіа-Холдінг».

Канал має на меті популяризувати спорт та інвестувати у «федерації та чемпіонати», про це йдеться в його презентації, яку отримали провайдери. Одним із таких прикладів канал наводить співпрацю з Федерацією волейболу України. Права на трансляцію матчів придбав Divisport та інвестує у створення трансляцій. У цій же презентації йдеться про намір каналу взяти участь у конкурсі на місця в державному мультиплексі МХ-7 і таким чином отримати загальнонаціональне покриття.

Канал від «Film.ua»

У кінокомпанії «Film.ua» заявили, що не готові коментувати запуск нового каналу. Та, за словами джерел, канал називатиметься «Світло». У серпні саме на цю назву змінив логотип канал цієї групи «Епоха» (юридична особа мовника ТОВ «ТРК «Корисне ТБ»).

Також поки що не вдалося дізнатися детальніше про формат каналу. Однак у групі вже є низка тематичних мовників і велика бібліотека контенту власного виробництва.

Музичний канал «Музвар»

Цей канал ТОВ «Наші телеканали» Андрія Верхоляка запускає у співпраці зі співзасновником порталу «Музвар» Олексієм Донцовим.

Керівний партнер телеканалу «Музвар» Олексій Донцов у коментарі «Детектору медіа» розказав, що «наразі ціна запуску музичного телеканалу — вкрай невисока». Однак сам він бюджет не розкриває, оскільки «під час війни рухатися за бізнес-планом неможливо».

«Усі люди, які залучені до роботи каналу, працюють за ідею або фіксовану обговорену суму, наразі — у форматі фрилансу. Усе, що створюється, створюється на засадах співпраці. Оренда павільйону, техніки, зйомка, монтаж тощо — це історія домовленостей, яку ми вибудували зараз із командою, однодумцями та партнерами», — каже Олексій Донцов.

На цьому етапі канал, за його словами, фінансується власним коштом і донатами. Однак творці проєкту намагаються залучити грантове фінансування. Олексій Донцов каже, що також буде радий інвесторам, однак якщо вони не впливатимуть на інформаційну політику «Музвару». Під час тестового періоду, за словами Андрія Верхоляка, провайдери беруть у свої мережі канал безплатно. Однак надалі монетизація відбуватиметься завдяки оплаті від сервісів. Але повноцінна комерційна історія, за його словами, розпочнеться вже після перемоги.

Ще новини України: Валютний прогноз: чого очікувати українцям від курсу долара до кінця 2023 року