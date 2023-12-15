Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє центр в Україні: деталі

Німецька технологічна компанія Quantum Systems, яка раніше не планувала повноцінно заходити в Україну, повідомила про відкриття центру розробки. Про це пише DOU, посилаючись на коментар Country Chief Operational Officer компанії Олександра Бережного. Передає НСН.

Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє центр в Україні

На початку червня компанія відкрила в Україні Центр обслуговування, навчання, підтримки та матеріально-технічного забезпечення. Фокус у навчанні планували зробити на використанні та обслуговуванні операторами системи «Vector». Також Центр мав стати новою локацією для ремонту й закупівлі запасних частин.

«Ми не плануємо відкривати офіси в Україні. Щоб продовжувати підтримувати вашу країну нашими продуктами, ми зосереджуємося на розвитку свого виробничого відділу», — повідомляли в червні в Quantum-Systems. Але були готові наймати місцевих фахівців.

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