Німецький розвідник продав ФСБ секретні розвіддані про Україну: що йому загрожує

У Німеччині судять німецького шпигуна, який продав ФСБ розвідувальні дані про ЗСУ за 850 тис. євро. Про це пише Reuters, передає НСН.

Німецький розвідник продав ФСБ секретні розвіддані про Україну

Підозрюється 52-річний полковник бундесверу Карстен Лінке, який очолював відділ безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Він діяв зі спільником Артуром Еллер. Обом загрожує пожиттєвий термін ув’язнення.

Як пише видання, підсудного звинувачують у держзраді та розголошенні держтаємниці. Офіцер був завербований російським бізнесменом, який співпрацював із ФСБ. Він переконав розвідника, що інформація німецької розвідки “може бути корисною для обох країн”.

У жовтні минулого року полковник витяг з робочого комп’ютера чотири файли з секретними даними про тактику, втрати, секретні операції ЗСУ та перебіг війни і передав посереднику. А той полетів з ними до москви, щоб передати агентам ФСБ. У грудні 2022 року Карстена заарештували. Його посередника також було заарештовано в США, де він дав докладні свідчення.

На суді спільники Карстен Лінке та Артур Еллер ігнорували один одного. Еллер – лисий і одягнений у чорну футболку. А у Лінке було туго зачісане підстрижене волосся, він був одягнений у пом’ятий костюм. Раніше журнал Der Spiegel заявляв, що захист кожного з фігурантів справи включатиме спробу поставити під сумнів показання один одного.

Та більшість справи, за даними видання, порушує глибокі питання щодо стійкості системи безпеки Німеччини. У суді більшість засідання була засекречена, і репортерам довелося залишити зал суду для ознайомлення з ключовими моментами.

“Я досить дорослий, щоб пам’ятати Східну Німеччину”, – сказав адвокат Лінке, який додав, що той факт, що його обвинувачений не зміг побачити конфіденційні докази проти нього, нагадав йому про комуністичні часи і назвав результат “показовим судом”.

Прокурори заявили, що Еллер сфотографував на смартфон секретні документи, роздруковані Лінке, які він потім передав до ФСБ під час поїздки до Москви. Зрештою ФСБ видала їм три спеціалізовані телефони для шпигунства. За словами прокурорів, служба також передала Еллеру сотні тисяч євро готівкою для оплати послуг, наданих йому та Лінці.

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