Нацбанк перетворився в безконтрольний орган – Данилишин

Через постійні урізання повноважень Раді Нацбанку вона перетворилася на «декоративний орган», через що НБУ став повністю безконтрольним. Про це в інтерв’ю розповів ексміністр та ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає НСН.

Нацбанк перетворився в безконтрольний орган

«Вже рік Рада працює без голови, всі засідання позапланові, хоча закон чітко визначає, хто веде її засідання, а також те, що Рада затверджує регламент своєї діяльності. А регламент – це законодавчо визначена норма діяльності конституційного органу, і не правлінню чи ще якомусь департаменту трактувати його положення», – каже Данилишин.

За словами ексголови Ради НБУ, у 2016-2022 роках робота Ради була дієвою і попри зміни чотирьох голів Нацбанку вона продовжувала свою роботу.

«Два рази я обирався головою Ради НБУ, брав участь в засіданнях уряду з правом дорадчого голосу. Саме на початку 2022 року завдяки злагодженій роботі Ради і тодішнього складу правління вдалося забезпечити ефективну роботу банківської системи на початку війни. Пригадую засідання Ради 22 лютого 2022 року перед вторгненням – це була подія, яка дозволила сформувати алгоритм дій на рік вперед. Це дійсно робота, яка ще знайде свою якісну і справедливу оцінку», – пояснив ексміністр.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення з 27 жовтня знизити облікову ставку з 20% до 16% річних. Таким чином Нацбанк зрівняв облікову ставку зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

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