Як працюватимуть банки у разі блекауту, які послуги надаватимуть

Як працюватимуть банки і які їхні послуги будуть доступні у разі відключення світла.

В Україні понад половина відділень банків працюватимуть у випадку повної відсутності електричної енергії. Фінустанови продовжать надавати базові послуги.

Про це розповіли у Національному банку України, передає НСН з посиланням на The Page.

Як працюватимуть банки у разі блекауту

Як зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан, як поводитиметься Росія у питанні можливих обстрілів найближчої зими невідомо, тому регулятор зобов’язав банки підготуватися на випадок відсутності світла.

“Ми не знаємо, якими будуть дії ворога, але прагнемо бути готовими до всього, що може статися”, зазначив він.

Він нагадав, що торік Нацбанк вимагав від фінустанов щонайменше третину відділень зробити базовими або опорними. Вони на випадок блекауту повинні були працювати та гарантувати надання базових банківських послуг. В офісах мали б бути резервні джерела енергії, зарезервовані канали зв’язку від різних операторів.

Фінустанови повинні були забезпечити роботу дата-центрів, інформсистем, каналів зв’язку на випадок відсутності основного електроживлення до семи діб, роботу відділень — до трьох діб. Особлива увага має бути приділена збереженню копій даних. Загалом не має порушуватися робота системи електронних платежів та обігу готівкових коштів.

Торік банківська система пройшла успішно практичні випробування. Цього разу збираються користуватися минулорічним досвідом.

“Досвід є, технічна готовність збереглася… Попросили актуалізувати договори із постачальниками послуг, перевірити готовність обладнання та персоналу до роботи у надзвичайних умовах, оновити протоколи їхніх дій”, зауважив він.

Power Banking

Торік 15 системно важливих банків країни об’єдналися для створення спільної банківської мережі — Power Banking.

Ідея була в тому, що ці фінансові установи не припинять роботу під час відключень світла і продовжать обслуговувати клієнтів. Тоді до мережі приєдналися такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс Банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП Банк;

Універсал Банк;

Південний;

Кредобанк;

ТАСкомбанк;

А-банк.

У 2023 році, за словами представника Нацбанку, ця мережа об’єднала майже 2 360 відділень у понад 380 населених пунктах, на всій контрольованій території України. Це понад 53% загальної чисельності працюючих відділень. Три чверті (75%) цієї мережі припадає на відділення системно важливих банків (їх зараз 15).

Які послуги будуть доступні в офісах мережі Power Banking:

отримання готівки (у банкоматах або касі);

платежі, переказ грошей (у касі або терміналах самообслуговування);

обмін валют (за наявності у касі готівки);

консультації менеджерів із фінансових питань.

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