Українці скаржаться на долари в ПриватБанку: що не так з купюрами

Українці масово скаржаться на якість доларів, які вони отримують у відділеннях ПриватБанку. Скарга на якості валюти стала однією з найпопулярніших. Про це йдеться на форумі Мінфін, передає НСН.

Українці скаржаться на долари в ПриватБанку

“Тиждень замовляю долари для зняття з рахунку, пропонують лише старий нікому непотрібний мотлох. Звернувся за такою послугою до нашої держави вперше і востаннє. Краще зайти в будь-який обмінний пункт, заплатити на 20 коп. дорожче і отримати послуги, які ти бажаєш”, – поскаржився клієнт на форумі.

Ще одна клієнтка заявила, що вона два тижні поспіль щодня ходить до двох відділень ПриватБанку в Одесі, щоб зняти готівку. Замість нормальних грошей дають справжню макулатуру – у кращому разі 2006-го року потерті”.

Зазначимо, при цьому ПриватБанк не є державною установою. Це комерційний банк, що належить державі. Проте фінансова установа, як і будь-який інший банк, управляється своїм правлінням, наглядовою радою.

“ПриватБанк здійснює видачу валюти згідно з чинними вимогами Національного Банку України. Всі банкноти без ознак підробки або значного пошкодження придатні для операцій видачі готівки, без обмежень за роком випуску банкнот іноземної валюти та їх номіналу. Банкноти доларів США, емітовані з 1996 по 2013 рік, перебувають у обігу в Україні”, – пояснили у банку.

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