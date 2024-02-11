“Нам потрібна зброя”: Данілов розповів про ситуацію на фронті

Олексій Данілов розповів про ситуацію на фронті, якщо Збройні Сили України не отримають необхідне озброєння від західних партнерів у найближчому майбутньому. Передає НСН.

Данілов розповів про ситуацію на фронті

Раніше глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія стверджував, що Україна зможе витягнути 2 місяці на внутрішньому ресурсі, якщо США затримають допомогу. Данілов заявив, що все стане дедалі складніше, якщо партнери не передадуть зброю в найближчі терміни.

“Нам потрібна зброя, зброя, зброя”, – заявив він.

Данілов стверджує, що ланцюжок постачання зброї для РФ з Ірану і Північної Кореї зумовив “деякі” зміни на полі бою. Тому, якщо Захід не зреагує аналогічною підтримкою, то “ситуація дійсно ускладниться”.

Вона, й без цього, вже зараз складна, і в цілому ніколи не була легкою, акцентував він.

“Якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни”, – сказав Секретар РНБО.

Також він уточнив, що Україна в будь-якому випадку не зупиниться і продовжить оборону своїх територій, оскільки іншої альтернативи немає. Данілов впевнений, що США незабаром схвалять необхідний пакет допомоги Україні, адже на кону кілька питань: незалежність, імідж Заходу та його єдність.

“Сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність знаходиться під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність всього Заходу…”, – резюмував він.

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